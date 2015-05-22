بالفيديو.. كلمة السيسى فى دافوس البحر الميت فى نشرة جديدة مع هاجر العادلى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1- كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دافوس البحر الميت

2- إرهابيون يفجرون مدرسة وعمارة سكنية بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد

3- المرور يضبط 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

4- ضغوط الأندية الشعبية على الجبلاية وراء إذاعة الترقى مجانا

5-أشياء تصيبك بالتوتر “من غير ما تاخد بالك”.. الوقت والكراكيب أهمها