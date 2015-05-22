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المفتى تعليقا على تفجير مسجد القطيف: المتطرفون تجرؤوا على حرمة بيوت الله

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المفتى تعليقا على تفجير مسجد القطيف: المتطرفون تجرؤوا على حرمة بيوت الله المفتى تعليقا على تفجير مسجد القطيف: المتطرفون تجرؤوا على حرمة بيوت الله
أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية التى استهدفت مسجدًا للشيعة بقرية القديح بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية ، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 30 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال مفتى الجمهورية فى بيان له: "إن هؤلاء المتطرفين المجرمين تجرؤوا على حرمة بيت من بيوت الله، وسفكوا فيه دماء المصلين الذين اجتمعوا لأداء فريضة صلاة الجمعة، ولم يراعوا لدماء المسلمين ولا بيوت الله حرمة، فأصبحوا بذلك من أهل الخزى فى الدنيا والعذاب العظيم فى الآخرة، وأضاف: يقول تعالى: "وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فى خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". وقال كذلك: "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".

وشدد المفتى على أن هؤلاء الإرهابيين يسعون إلى جر الناس إلى مستنقع الطائفية التى نبذها الإسلام وحذر منها، لما تؤدى إليه من خراب البلاد وزعزة استقرارها وأمنها، والاقتتال وسفك الدماء بين أبناء الوطن الواحد، فيكونوا مثل أولئك الذين نعى الله عليهم تخريب بيوتهم بأيديهم فقال عنهم: "يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ"، مؤكدا أن الله أمرنا بأن نعتبر من هذه الحال حتى لا نقع فى مثلها.

وطالب مفتى الجمهورية أهل المملكة السعودية ألا ينجروا وراء دعاة الطائفية والفتنة، وأن يتوحدوا سويًا من أجل مواجهة المتطرفين الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى والفساد فى بلادنا العربية، وهو ما يصب فى مصلحة أعدائنا.

بالفيديو.. صحيفة سعودية تكشف تفاصيل التفجير الإرهابى داخل مسجد بالقطيف شرقى المملكة.. الرياض: الانتحارى دخل من الباب الذى لم يكن عليه حرس من الأهالى.. والتحقيقات: المنفذ سعودى وليس باكستانيا
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مصر 365

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