بدء توافد رؤساء أركان الجيوش العربية لبحث تشكيل القوة المشتركة

بدأ مطار القاهرة الدولى فى الاستعدادات لوصول رؤساء أركان الجيوش العربية، حيث وصل إلى القاهرة أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى، رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، ووفد الكويت برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء عبد الرحمن الهدهود، للمشاركة فى اجتماع رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء الذى يعقد بجامعة الدول العربية صباح غد السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ومن المقرر أن يتوافد باقى رؤساء الأركان على القاهرة خلال الساعات القادمة.

وكان فى استقبالهما لدى وصولهما المطار عدد من قيادات القوات المسلحة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما عبر صالة كبار الزوار بالمطار.



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