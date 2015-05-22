أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على قيادى إخوانى هارب من السجن المؤبد فى مطروح

Google+ Print
القبض على قيادى إخوانى هارب من السجن المؤبد فى مطروح القبض على قيادى إخوانى هارب من السجن المؤبد فى مطروح
قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن حملة قامت بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى والأمن العام، لاستهداف العناصر الإخوانية الهاربة والمحكوم عليهم فى القضية رقم 152 لسنة 2014 جنايات عسكرية مطروح، الخاصة بحرق مبنى المحكمة وإدارة مرور مطروح وإدارة المرافق بتاريخ 14/8/2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة .

وأضاف حمودة أنه تم استهداف عدد من المحكوم عليهم الهاربين، والصادر ضدهم أحكام فى القضية المتهم فيها 147 تم تبرئة 35 من بينهم، وأسفرت الحملة عن ضبط القيادى الإخوانى رأفت ع . ا، مواليد 12/5/1969 مدرس، مقيم بشارع المطار، بجوار مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة مرسى مطروح، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بأحداث الشغب والتخريب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط .


>- المؤبد لقياديين سلفيين وأحكام متفاوتة لـ 109 وبراءة 35 بأحداث الشغب بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365