القبض على قيادى إخوانى هارب من السجن المؤبد فى مطروح

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن حملة قامت بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى والأمن العام، لاستهداف العناصر الإخوانية الهاربة والمحكوم عليهم فى القضية رقم 152 لسنة 2014 جنايات عسكرية مطروح، الخاصة بحرق مبنى المحكمة وإدارة مرور مطروح وإدارة المرافق بتاريخ 14/8/2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة .

وأضاف حمودة أنه تم استهداف عدد من المحكوم عليهم الهاربين، والصادر ضدهم أحكام فى القضية المتهم فيها 147 تم تبرئة 35 من بينهم، وأسفرت الحملة عن ضبط القيادى الإخوانى رأفت ع . ا، مواليد 12/5/1969 مدرس، مقيم بشارع المطار، بجوار مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة مرسى مطروح، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بأحداث الشغب والتخريب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط .

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