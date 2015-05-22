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محمد صبري يحكي عن أول أهدافه في الأهلي .. وعبقرية الجوهري

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محمد صبري يحكي عن أول أهدافه في الأهلي .. وعبقرية الجوهري محمد صبري يحكي عن أول أهدافه في الأهلي .. وعبقرية الجوهري

روى محمد صبري نجم الزمالك في التسعينات قصة أول أهدافه في شباك الأهلي عندما كان محمود الجوهري مديرا فنيا للفريق الأبيض وكان ذلك في موسم 1994-1995.

 وقال صبري في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "كان هناك جيل صاعد من الناشئين للفريق الأول تحت قيادة العبقري محمود الجوهري".

وأضاف "معتمد جمال وحازم إمام ومؤمن سليمان وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادي كلنا صعدنا في هذا الوقت وضمنا الجوهري لمعسكر مباراة الأهلي".

وتابع "بدأ الجوهري بثلاثي من قطاع الناشئين في مواجهة الأهلي بالدور الأول وقال لي ستشارك في الدقيقة 35 من الشوط الأول".

بداية التعارف

وعندما شارك صبري كان مجرد لاعبا شابا في قطاع الناشئين لم يعرفه جمهور الزمالك إلا بعد هدفه الرائع في شباك الأهلي.

ويشير صبري "سجلت الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 46 بتصويبة قوية وكان في شباك أحد أفضل حراس إفريقيا".

وتابع "كوني سجلت في أحمد شوبير هذا شيء كبير وهذا كان بداية تعارفي مع جمهور الزمالك".

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