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ضبط 4 بنادق آلية بوادى الملاك فى واقعة قتل مجند بالشرقية

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ضبط 4 بنادق آلية بوادى الملاك فى واقعة قتل مجند بالشرقية ضبط 4 بنادق آلية بوادى الملاك فى واقعة قتل مجند بالشرقية
داهمت قوة من مباحث أبو حماد بالشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، منطقة وادى الملاك أخطر البؤر الإجرامية، وقامت القوات والمصفحات بتمشيط المنطقة ،وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وضبط أسلحة وذخيرة.

جاء ذلك بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بقتل مجند وإصابة رقيب شرطة أثناء قيام قوة من مركز أبوحماد بالمرور بالمنطقة ،أمس الخميس .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد وصول رقيب شرطة " السيد البدوى محمد " 35 سنة من كفر الحصر مركز الزقازيق و" هشام صبحى عبد اللطيف " 24 سنة مجند ومقيم بالبحيرة لمستشفى أبو حماد العام الأول مصاب بطلق نارى بالكتف الأيمن والثانى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى فى الصدر.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام قوة من مركز شرطة أبوحماد برئاسة النقيب على عرفة معاون المباحث الأول بالمركز ،وبرفقته الملازم أول رضا عصمت معاون المباحث ،وقوة من الشرطة السريين بالمرور بمنطقة وادى الملاك ،اشتبهت القوة فى عناصر إجرامية ،وبالاقتراب منهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية على القوات فتبادلت القوات معهم النيران ،وتمكنت من تصفية أحدهم ويدعى "مصطفى محمد أحمد " 23 سنة ومقيم بالجعافرة شبين القناطر القليوبية ، وضبط "محمد مجدى عباس عبد البارى" وضبط ذخيرة وبنادق بحوزة الثانى.

وتوجهت قوة من مباحث أبوحماد برئاسة الرائد أحمد نصار رئيس المباحث وضباط فرع الجنوب بإشراف اللواء عاطف مهران مدير المباحث وبرفقته العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية وبتمشيط المنطقة عثر على ذخيرة وبنادق ،بإجمالى 4 بنادق آلية و1000 طلقة بينهم 300 طلقة جرينوف.

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مصر 365