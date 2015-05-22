الجهاز الإدارى لجامعة الإسكندرية يحصل على شهادة "الأيزو" الدولية

قال الدكتور رشدى زهران، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية إن الجهاز الإدارى للجامعة حصل على شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001\ 2008)، بعد تطبيق إدارة الجامعة، وتحقيق كافة متطلبات نظام إدارة الجودة، بالتعاون مع الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم المؤهلة (AEC).

وتم منح الشهادة للجهاز الإدارى بالجامعة بواسطة الشركة الألمانية "TUV Rhienland"، المانحة لشهادة الأيزو الدولية بعد إثبات القدرة على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو والمواصفات القياسية لنظام إدارة الجودة وتطبيقها على الجهاز الإدارى لإدارة الجامعة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية، ودليل التطبيق فى مؤسسات التعليم العالى، تحت إشراف القائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتور كمال متولى، وأمين عام الجامعة الدكتورة سمية الميدانى، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية الدكتورة عائشة عبد الحميد، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية الدكتور محمد زكريا.

وأشار القائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتور كمال متولى إلى أن إجراءات التأهيل والتطبيق لمتطلبات المواصفة الدولية بدأت بواسطة الخبراء والاستشاريين وفريق عمل الجامعة على الجهاز الإدارى لإدارة الجامعة منذ يونيو 2014 على خمس مراحل شملت مرحلة دراسة وتحليل الفجوات ومرحلة التدريب ونشر الوعى ومرحلة تصميم وإعداد الوثائق لنظام الجودة ثم مرحلة التجهيز والمحاكاة والإعداد لزيارة المنح من خلال الزيارات الميدانية والتقارير التى أعدتها الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم وفقاً للمعايير المرتبطة بأنشطة الجهاز الإدارى لإدارة الجامعة التى تطبق فى مؤسسات التعليم العالى والتى تتعلق بنظام إدارة الجودة ثم الزيارات وانتهت بتوصية منح الشهادة من الشركة الألمانية المانحة وفقًا للمواصفة للقياسات الدولية ودليل التطبيق فى مؤسسات التعليم العالى.