إنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة فى الخصوص بتكلفة 3 ونصف مليون جنيه

أكد المهندس عبد الرحمن مقلد، رئيس مدينة الخصوص، أنه جار الانتهاء من إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمدينة بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه.. مشيرًا إلى أن الوكالة الألمانية "G.I .Z" تتحمل تكاليف إنشاء المحطة الوسيطة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بينها، وبين المحافظة .

وأوضح رئيس المدينة- فى تصريح له اليوم الجمعة- أنه تقرر أيضًا تخصيص مساحة 7 آلاف و535 مترًا لإنشاء مبنى إدارى للوحدة المحلية لمدينة الخصوص بدلا من المبنى الحالى المتهالك، والآيل للسقوط، وكذلك تخصيص 400 متر لإنشاء مخبز إلى و350 مترًا لإنشاء نقطة إطفاء بالحفير لخدمة أهالى المدينة، والمناطق المجاورة لها .