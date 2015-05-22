الجرجير وصفار البيض والعدس للقضاء على الأنيميا

الأنيميا من أكثر الأمراض التى تشكل خطرا على صحة الإنسان، لأنها تؤثر على خلايا المخ وعلى الجهاز المناعى والتنفسى، والاهتمام بنوعية الغذاء يحد من الإصابة بهذا المرض.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الإصابة بالأنيميا يرجع إلى نقص نسبة عنصر الحديد فى الجسم وهذا العنصر يحتاجه الجسم لتكوين خلايا الجسم، وتقليل نسبة الدهون.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد، وتحد هذه الأطعمة من الإصابة بالأنيميا، ومنها:

>1- العسل الأسود، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الحديد وبعض العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم كالمغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

>2- العدس، عند تناولك لـ200 جرام من العدس تحتوى على 116% من نسبة الحديد التى يحتاجها الجسم.

>3- بذور اليقطين، يمكنك وضعها على طبق السلطة الخضراء وتناولها.

>4- فول الصويا.

>5- الفاصوليا البيضاء، تناولك لها يوميا يساعد على إعطاء جسمك ما يحتاجه من الحديد اليومى.

>6- الأسماك بكل أنواعها.

>7- الكبدة.

>8- اللحوم الحمراء.

>9- صفار البيض، يعد مصدرا قويا للحديد.

>10- السابنخ.

>11- الجرجير.