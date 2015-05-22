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انفجار خلف محكمة ديروط بأسيوط دون إصابات وقوات الأمن تمشط المنطقة

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انفجار خلف محكمة ديروط بأسيوط دون إصابات وقوات الأمن تمشط المنطقة انفجار خلف محكمة ديروط بأسيوط دون إصابات وقوات الأمن تمشط المنطقة
انفجرت قنبلة بشارع مدرسة التجارة خلف محكمة ديروط فى أسيوط، اليوم الجمعة، ما أحدث دويا هائلا دون خسائر بشرية، أو مادية، عدا تأثر بسيط لزجاج النوافذ الخلفية للمحكمة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز ديروط بالانفجار، وانتقلت قوات الدفاع المدنى، والمفرقعات، والإسعاف، وتم فرض كردونا حول المنطقة، وجار تمشيط الشارع للتأكد من خلوه من أية قنابل أخرى، أو عبوات ناسفة.

انفجار عبوة بدائية الصنع بمحيط مبنى محكمة الإبراهيمية بالشرقية
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