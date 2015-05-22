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بالفيديو.. الملكة رانيا فى وداع السيسى: شعب الأردن يرحب بزيارتك

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بالفيديو.. الملكة رانيا فى وداع السيسى: شعب الأردن يرحب بزيارتك بالفيديو.. الملكة رانيا فى وداع السيسى: شعب الأردن يرحب بزيارتك
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مأدبة غداء القادة والمسئولين المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى بالبحر الميت (دافوس البحر الميت)، عائداً للقاهرة، وكان فى وداعه الملكة رانيا العبد الله قرينة العاهل الأردنى، التى أكدت له أن الشعب الأردنى يرحب كتير بزيارتك، كما ودعه الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد زار الأردن للمشاركة فى مؤتمر دافوس ، وألقى كلمة أمام المؤتمر تناولت تطورات الأوضاع فى المنطقة.

"أبو مازن" يصافح شيمون بيريز على هامش لقاءات منتدى دافوس فى الأردن
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العاهل الأردنى يرحب بمشاركة السيسى فى منتدى دافوس البحر الميت
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انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى بالبحر الميت فى الأردن
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وصول الوفد الإماراتى للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى بالبحر الميت
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تشديدات أمنية بالبحر الميت تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادى العالمى
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مصر 365

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