الداخلية السعودية: تفجير مسجد الإمام على بالقطيف نتيجة حزام ناسف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد الإمام على بمحافظة القطيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أنه إلحاقا لما سبق إعلانه عن وقوع انفجار فى أحد المساجد ببلدة القديح بمحافظة القطيف، فقد اتضح أنه أثناء أداء المصلين لشعائر إقامة صلاة الجمعة بمسجد الإمام على بن أبى طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه، مما نتح عنه مقتله واستشهاد وإصابة عدد من المصلين.

وقد باشرت الجهات المختصة مهامها فى نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط المتهمين فى الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية إنها إذ تعلن ذلك، تؤكد بأن الجهات الأمنية لن تألوا جهداً فى ملاحقة كل من تورط فى هذه الجريمة الإرهابية الآثمة من عملاء أرباب الفتن الذين يسعون للنيل من وحدة النسيج الوطنى بالمملكة، والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعى لنيل جزاؤهم العادل.

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