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الداخلية السعودية: تفجير مسجد الإمام على بالقطيف نتيجة حزام ناسف

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الداخلية السعودية: تفجير مسجد الإمام على بالقطيف نتيجة حزام ناسف الداخلية السعودية: تفجير مسجد الإمام على بالقطيف نتيجة حزام ناسف
أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد الإمام على بمحافظة القطيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أنه إلحاقا لما سبق إعلانه عن وقوع انفجار فى أحد المساجد ببلدة القديح بمحافظة القطيف، فقد اتضح أنه أثناء أداء المصلين لشعائر إقامة صلاة الجمعة بمسجد الإمام على بن أبى طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه، مما نتح عنه مقتله واستشهاد وإصابة عدد من المصلين.

وقد باشرت الجهات المختصة مهامها فى نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ إجراءات ضبط المتهمين فى الجريمة الإرهابية والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية إنها إذ تعلن ذلك، تؤكد بأن الجهات الأمنية لن تألوا جهداً فى ملاحقة كل من تورط فى هذه الجريمة الإرهابية الآثمة من عملاء أرباب الفتن الذين يسعون للنيل من وحدة النسيج الوطنى بالمملكة، والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعى لنيل جزاؤهم العادل.


>بالفيديو.. صحيفة سعودية تكشف تفاصيل التفجير الإرهابى داخل مسجد بالقطيف شرقى المملكة.. الرياض: الانتحارى دخل من الباب الذى لم يكن عليه حرس من الأهالى.. والتحقيقات: المنفذ سعودى وليس باكستانيا
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بالفيديو.. 30 قتيلا وعشرات المصابين فى تفجير بمسجد للشيعة فى القطيف بالسعودية.. انتحارى يفجر نفسه أثناء صلاة الجمعة.. والداخلية السعودية: نباشر التحقيقات وسنعلن لاحقا التفاصيل
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رواد مواقع التواصل يتداولون صورًا لتفجير مسجد للشيعة فى السعودية
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تداول صورة الانتحارى مفجر مسجد الشيعة بالمنطقة الشرقية بالسعودية
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شهود عيان لـ"رويترز": مقتل 30 شخصا فى تفجير مسجد للشيعة شرقى السعودية
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مصر 365

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