تضارب فى أعداد ضحايا تفجير مسجد الشيعة بالقطيف شرقى السعودية

قالت وكالة أنبار رويترز نقلا عن مصدر طبى، إن نحو 20 قتيلاً سقطوا، وأصيب أكثر من 50 آخرين، نتيجة تفجير إرهابى بمسجد الإمام على، بمحافظة القطيف شرقى السعودية

فيما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن انفجار القديح الذى وقع فى المملكة العربية السعودية، أسفر عن سقوط 19 شهيدًا وإصابة نحو 100 جريح.

- الداخلية السعودية: تفجير مسجد الإمام على بالقطيف نتيجة حزام ناسف

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بالفيديو.. صحيفة سعودية تكشف تفاصيل التفجير الإرهابى داخل مسجد بالقطيف شرقى المملكة.. الرياض: الانتحارى دخل من الباب الذى لم يكن عليه حرس من الأهالى.. والتحقيقات: المنفذ سعودى وليس باكستانيا

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بالفيديو.. 30 قتيلا وعشرات المصابين فى تفجير بمسجد للشيعة فى القطيف بالسعودية.. انتحارى يفجر نفسه أثناء صلاة الجمعة.. والداخلية السعودية: نباشر التحقيقات وسنعلن لاحقا التفاصيل

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رواد مواقع التواصل يتداولون صورًا لتفجير مسجد للشيعة فى السعودية

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تداول صورة الانتحارى مفجر مسجد الشيعة بالمنطقة الشرقية بالسعودية

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شهود عيان لـ"رويترز": مقتل 30 شخصا فى تفجير مسجد للشيعة شرقى السعودية

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