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الخارجية التونسية : اطلاق سراح اكثر من 100 تونسى محتجزين فى ليبيا

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الخارجية التونسية : اطلاق سراح اكثر من 100 تونسى محتجزين فى ليبيا الخارجية التونسية : اطلاق سراح اكثر من 100 تونسى محتجزين فى ليبيا
اعلنت وزارة الخارجية التونسية الجمعة ان 102 تونسى كانوا محتجرين لدى مقاتلى جماعة فجر ليبيا المسلحة اطلق سراحهم فى العاصمة الليبية، مضيفة ان عددا غير محدد من رعاياها لا يزال محتجزا.

وافادت مصادر فى المكتب الاعلامى لوزارة الخارجية ان "مئة شخص وشخصين اطلق سراحهم. لا يزال هناك تونسيون (محتجزون). ليس لدينا عدد محدد لكن السلطات بدات اطلاق سراحهم على دفعات".

وتابع المصدر نفسه ان مجموعتين من ستين واربعين شخصا تم اطلاق سراحهم.

وكان محمد عبد السلام القويرى مدير مكتب الاعلام فى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قال لوكالة فرانس برس الخميس ان "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بجهود فردية من اجل العمل على اطلاق سراح هؤلاء"، رافضا تحديد الجهة التى اوقفتهم او عددهم الكلى او الاسباب وراء توقيفهم.

ومنذ سقوط نظام القذافى عام 2011 تشهد ليبيا نزاعا عنيفا بين مجموعات مسلحة مختلفة.

وعلى الصعيد السياسى تتنافس حكومتان على السلطة، احداهما يعترف بها المجتمع الدولى وتتخذ مقرا فى شرق البلاد والاخرى فى طرابلس تحت سيطرة "فجر ليبيا".

وسبق ان احتجزت مجموعة مسلحة ليبية دبلوماسيا وموظفا فى السفارة التونسية فى طرابلس فى 2014 لعدة اشهر قبل الافراج عنهما.
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