ضبط سيارة فى كفر الشيخ مبلغ بسرقتها فى العجوزة

تمكن الرائد محمد حسن شمس، رئيس قسم مرور سيدى سالم بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، والعميد أشرف عبيد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ , من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

وكان رئيس قسم مرور سيدى سالم وأفراد القسم، قد قاموا بحملة مرورية اليوم، وأثناء مرورهم لاحظوا وقوف سيارة فضية اللون ماركة "هوندا"، تحمل لوحات رقم 613058 ملاكى القاهرة، أمام ورشة لتصليح السيارات بمركز سيدى سالم.

وعندما اشتبه فيها، قام بالاستعلام عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، وتبين أنها لا تخص السيارة الموجودة وليس لها أى بيانات.

تم اصطحاب السيارة لقسم مرور سيدى سالم؛ لرفع البصمات الخاصة بالسيارة، وتبين أنها تحمل شاسيه رقم 103940، وموتور رقم 2002137، وبالاستعلام الأمنى عن رقم الشاسيه والموتور، تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 12907 جنح قسم شرطة العجوزة الجيزة لسنة 2001.

تم نقل السيارة لمركز شرطة سيدى سالم، وحجزها، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.