مذكرات باربرا سترايسند تخرج إلى العلن عام 2017

أعلنت مصادر صحافية أنّ النجمة العالمية Barbra Streisand، صاحبة أعلى مبيعات في مجال الموسيقى على الإطلاق، ستروي مسيرتها التي امتدّت لـ6 عقود في مذكرات تنشر عام 2017.

وستكون هذه أوّل سيرة ذاتية للنجمة البالغة من العمر 73 عاماً، على أن تتضمّن ذكريات طفولتها.

وقال Brian Tart ، رئيس وناشر Viking، في بيان صحافيّ إنّ "مذكرات Barbra هي القصة الممتعة التي ظلّت لسنوات في صدارة قائمة أمنيات كلّ ناشر".

وباعت Streisand في نيويورك أكثر من 72 مليون نسخة من ألبوماتها الغنائية في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي سجّلت إنجازاً تاريخياً بعد أن أصبحت الفنانة الوحيدة التي ظلّ ألبومها في المركز الأول على مدى العقود الستة الماضية.

وفازت Streisand بـ10 من جوائز Grammy، و5 من جوائز Emmy، وجائزتي Oscar، إضافة إلى تكريم من Golden Globe ونقابة المخرجين الأمريكيين عن أعمالها السينمائية والموسيقية.

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