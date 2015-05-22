إعلان بنصف مليون دولار يعرّض أوزجان دنيز بطل "لعبة القدر" للانتقاد

استغل الممثل والمغني التركي أوزجان دنيز الشهير بعمران حاليا بطل المسلسل الجديد "لعبة القدر" التي حققت حلقات موسمه الأول نسبة مشاهدة عالية في تركيا، نجاح مسلسله الجماهيري الجديد في تركيا والشرق الأوسط بتقديمه إعلاناً غنائياً مرحاً على شاطىء البحر مع المغنية التركية سيلا لصالح المشروب الغازي كوكا كولا، وتقاضى مليون ونصف المليون ليرة تركية أي ما يوازي ( نصف مليون و53 ألف دولار) أمريكي أجراً عنه.

وتقاضت زميلته سيلا أجراً أقل منه بحوالي النصف تقريباً حيث تقاضت 700 ألف ليرة تركية أي ما يوازي (258) ألف دولار أمريكي.

وبعد عرضه بساعات أصبح الإعلان حديث الملايين في تركيا بعد بث الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي له، حيث يغنيان ويرقصان فيه بقدر كبير من الإثارة والمرح.

وتعرض أوزجان لبعض الإنتقادات لتصويره الإعلان التجاري إلا أن الإعلان حقق أعلى نسبة مشاهدة أيضاً إلى جانب مسلسله الجديد "لعبة القدر" الذي تعرضه حاليا قناة mbc4 في العالم العربي بنجاح أيضاً وتشاركه بطولته النجمة التركية خديجة شندل.