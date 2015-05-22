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انتقالات – عبد الحفيظ لـ في الجول: عن 3 أسماء بين الأهلي والزمالك من يفوز بهم يفوز بكل شيء

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انتقالات – عبد الحفيظ لـ في الجول: عن 3 أسماء بين الأهلي والزمالك من يفوز بهم يفوز بكل شيء انتقالات – عبد الحفيظ لـ في الجول: عن 3 أسماء بين الأهلي والزمالك من يفوز بهم يفوز بكل شيء

عن 3 من الأسماء يتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالأهلي. يتنافس عليهم النادي الأحمر والزمالك، ومن يفوز بهم سيفوز بكل شيء.

FilGoal.com جمع أراء خبراء اللعبة في الانتقالات التي يحتاجها الأهلي والزمالك. وتلك الحلقة مع مسؤول سابق عن التعاقدات في القلعة الحمراء.

ويقول عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "هناك 3 أسماء لو تعاقد الأهلي معهم ستكون ضربة قوية. والحال كذلك أيضا فيما يخص الزمالك".

وتابع نجم الأهلي الأسبق "عمرو السولية هو أقوى لاعب في سوق الانتقالات بلا شك. أكثر اسم بارز الآن".

وأضاف "كذلك هناك جون أنطوي. وهناك صالح جمعة. تلك الأسماء تتردد في سوق الانتقالات وهم الأفضل. ويستطيعون صنع الفارق مع الأهلي أو الزمالك".

الأهلي

وعن احتياجات الأهلي، أفصح عبد الحفيظ "الفريق يحتاج الدعم في الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي بكثير.

وأكمل "الأهلي يحتاجم لمهاجم واحد على الأكثر. لو لم يأت فهذا عادي لن يدمر بناء الفريق مثلا".

وأتم "أما الدفاع فيجب دعمه بشكل كامل".

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فيديو اليوم السابع