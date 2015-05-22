حبس سمسار قتل صاحب مكتب تسويق عقاري بالغردقة

قررت نيابة سفاجا برئاسة وليد هارون، حبس سمسار عقارات 4 ايام على ذمة التحقيقات بعد قتله صاحب مكتب تسويق عقاري لخلافات مالية بينهما.

كانت مباحث قسم شرطة سفاجا، القت القبض على سمسار عقارات، عقب ارتكابه جريمة قتل لصاحب مكتب تسويق عقاري بسبب خلاف مالي فيما بينهم، حيث تلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء حمدي الجزار، إخطارًا من العميد منتصر عويضه مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر، يفيد قيام سمسار بقتل صاحب مكتب تسويق عقاري، لخلافات مالية علي قطعة أرض بينهما.

كشفت التحريات أن المجني عليه مصطفى. ش، 42 سنة صاحب مكتب تسويق عقاري بسفاجا، دفع مبلغ 100 ألف جنية كعربون لقطعة أرض سيقوم بتخليص عملية البيع لها المتهم عطا . ص، 35 سنة سمسار أراضي. كما تبين أن الثاني فشل تخليص عملية البيع، وتهرب من الأول لرد المبلغ المالي 100 ألف جنية له، وطالبه به أكثر من مرة، وقام الأول بالحصول علي ايصالات أمانة من الثاني بالمبلغ، وبعدها بفتره استدرج المتهم المجني عليه، بعد أن أخبره أن سوف يسدد له الـ 100 ألف جنية، وطالبه بإحضار ايصالات الأمانة وقام بضربة بإلة حادة على الرأس أجهزت عليه. وتمكنت مباحث القسم من ضبطه، وتحرير محضر بالواقعه وأحالته الي النيابه التي قررت ما سبق.