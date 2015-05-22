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القبض على المتهم بقتل طالب بطلق خرطوش فى بلبيس بالشرقية(تحديث)

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القبض على المتهم بقتل طالب بطلق خرطوش فى بلبيس بالشرقية(تحديث) القبض على المتهم بقتل طالب بطلق خرطوش فى بلبيس بالشرقية(تحديث)
تمكنت مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل، أنهى حياة طالب بطلق خرطوش، أثناء تواجدهما بمحل اتصالات بقرية فى الكفر القديم، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وقوع حادثة قتل بقرية كفر القديم وتبين من التحريات التى بإشرها النقيبين لطفى عبد العال وعمر جمال، ـقيام " محمد ال ع" 22 سنة عاطل بإصابة " أسامة نبيل حمدى " 12 سنة بطلق خرطوش بالصدر أثناء تواجده بمحل اتصالات بالقرية، وتم ضبط المتهم والتحفظ على الجثة وإخطار النيابة وتحرر المحضر رقم 3571 دارى بلبيس .

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