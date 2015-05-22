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انتشال جثة طالب من البحر اليوسفى فى المنيا بعد غرقه أثناء استحمامه

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انتشال جثة طالب من البحر اليوسفى فى المنيا بعد غرقه أثناء استحمامه انتشال جثة طالب من البحر اليوسفى فى المنيا بعد غرقه أثناء استحمامه
تمكن أهالى قرية برطباط بالمنيا، من انتشال جثة طالب غرق فى مياه البحر اليوسفى أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز مغاغة، يفيد تلقيه بلاغًا من شخص يدعى نبيل محمد، 43 سنة فلاح، يفيد بغرق نجله أدهم 16 سنة طالب، أثناء استحمامه فى مياه البحر اليوسفى بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة وتعذر انتشال الجثة، وبعد مرور وقت، تمكن الأهالى من انتشالها.

وبتوقيع الكشف الطبى على الطالب، تبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة.

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