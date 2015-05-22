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إصابة فلاح ونقاش بطلق نارى بيد طالب ثانوى فى المنيا

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إصابة فلاح ونقاش بطلق نارى بيد طالب ثانوى فى المنيا إصابة فلاح ونقاش بطلق نارى بيد طالب ثانوى فى المنيا
أصيب نقاش وفلاح إثر إطلاق النار عليهما من سلاح كان بحوزة طالب ثانوى بسبب خلافات سابقة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مستشفى سمالوط العام يفيد وصول سامى محمد، 36 سنة، فلاح، مصاب برش خرطوش، وعبد المنعم عمار، 28 سنة، نقاش، وبالانتقال وسؤال الثانى اتهم طالبا يدعى "ع ى" 23 سنة، بالمدرسة الزراعية بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات لوجود خلافات بينه وبين نجل عمهما طالب بنفس المدرسة، كلفت إدارة البحث الجنائى بعمل التحريات اللازمة حول الموضوع.

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مصر 365