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بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متروكة أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام

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بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متروكة أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متروكة أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام
أثار توقف سيارة أمام البوابة 2 بحدائق الأهرام بمدينة 6 أكتوبر، الذعر بين الأهالى تحسبا لكونها تحتوى على أى مواد متفجرة، مما دفع الأمن إلى إبلاغ غرفة الحماية المدنية للتحقق من مدى إيجابية أوسلبية البلاغ.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى سيارة متروكة بحدائق الأهرام، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وبصحبتهم اجهزة كشفية للتحقق من الواقعة، وبالفحص تبين سلبية البلاغ وسحب ونش مرور السيارة من المكان.
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