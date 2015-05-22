بالصور.. مقتل 6 وإصابة آخرين في انفجار استهداف مسجد بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن انفجارا استهدف أحد المساجد ببلدة القديح في محافظة القطيف، بعد صلاة الجمعة اليوم، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول هذا الانفجار.

وسجلت المؤشرات الأولية للانفجار، حسب ما أفادت “العربية”، وفات 6 أشخاص وإصابة آخرين، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفى مضر ومستشفى القطيف المركزي.

وأشارت مصادر إلى أن الانفجار ناتج عن عملية إرهابية قام بها أحد الانتحاريين.

وتقع القديح في الركن الشمالي الغربي من مدينة القطيف، وتبعد عنها حوالي ميل واحد تقريباً، في وسط غابة كثيفة من النخيل، يحتضنها من ناحية الغرب كثبان رملية عالية، وتطل شرقاً على جزء من ساحل الخليج.