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رويترز : ارتفاع عدد القتلي إلى 30 في تفجير مسجد بالقطيف

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رويترز : ارتفاع عدد القتلي إلى 30 في تفجير مسجد بالقطيف رويترز : ارتفاع عدد القتلي إلى 30 في تفجير مسجد بالقطيف

ارشيفية

قال شاهد عيان، ان التفجير الانتحاري الذي وقع بمسجد  بالمنطقة الشرقية بالسعودية في القطيف، كان كبيرًا وقع فى مسجد الإمام علي بقرية القديح. وقدر القتلي بـ 30 شخصًا على الأقل سقطوا ضحايًا في الهجوم، وان عدد المصبين بالمسجد كان حوالي 150 شخصًا.

وافادت وكالة “رويترز”، أن انتحاريًا فجر نفسه في مسجد في المنطقة الشرقية بالسعودية، خلال صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.ان الجهات الأمنية ، التي  تلقت بلاغًا عن وقوع انفجار في أحد المساجد ببلدة القديح بمحافظة القطيف.

 

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