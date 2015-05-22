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محلب يصدر قرارات بتخصيص عدد من الاراضى لإقامة بعض المشروعات الخدمية

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محلب يصدر قرارات بتخصيص عدد من الاراضى لإقامة بعض المشروعات الخدمية محلب يصدر قرارات بتخصيص عدد من الاراضى لإقامة بعض المشروعات الخدمية

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أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء،  مجموعة من القرارات الخاصة بتخصيص عدد من قطع الاراضى، لإقامة بعض المشروعات الخدمية اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الخاصة بتخصيص عدد من قطع الاراضى، لإقامة بعض المشروعات الخدمية عليها وهى كالتالى:

وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 100مX 100م، كائنة بتجمع بئر 7 التابع لقرية النثيلة داخل الحيز العمرانى بمدينة نخل، بمحافظة شمال سيناء لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها.

وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 300م2 كائنة بناحية أبومناع شرق قرية تونس باتجاه حوض نجع عبد القادر نمرة 2 وحوض العجمى نمرة 3 بمركز دشنا محافظة قنا، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لاقامة مركز خدمات اجتماعية عليها.

– وافق على تخصيص عدد 4 قطع أراض أملاك دولة بمركز قنا، لصالح مديرية الأمن، لإقامة نقاط شرطية عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بأن يؤول تخصيص جميع قطع الأراضى المقام عليها مشروع الاسكان الاجتماعى وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضى لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى

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