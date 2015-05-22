تطعيم الأولاد ضد فيروس الورم الحليمى يحمى الرجال من السرطان

أفاد باحثون فى المركز الطبى بجامعة "فو" الهولندية فى أمستردام بأن تطعيم الاولاد ضد فيروس الورم الحليمى البشرى يمكنه حماية الرجال من الإصابة بأمراض السرطان فى السنوات اللاحقة.

وأوضح الباحثون فى مقال بصحيفة "فولكسكرانت" الهولندية أن برنامج التطعيم كان له تأثير غير مباشر على الرجال، وينتقل هذا الفيروس "أتش بى فى عن طريق الاتصال الجنسى ويسبب سرطان عنق الرحم فى النساء، وقد تم توفير التطعيم للفتيات ضد هذا المرض على مدى السنوات الست الماضية.

وقال الباحثون إنه عندما يتم تطعيم 60% من الفتيات، كما هو الحال فى هولندا، فأن خطر إصابة الرجال بفيروس الورم الحليمى تقل بنسبة 53%، مشيرين إلى أن حوالى 30% من حالات سرطان الحنجرة سببها فيروس الورم الحليمى البشرى و85% من حالات سرطان الشرج.

وأضاف الباحثون أنه كان هناك حوالى 550 حالة من هذه السرطانات فى هولندا العام الماضى. واكتشف الباحثون أن 800 حالة من التطعيم بين الأولاد يمكنه أن يمنع إصابة واحدة بالسرطان، مؤكدين أن برنامج التطعيم بين الأولاد يمكن أن يكون مجديا اقتصاديا إذا كانت التكلفة أقل من 100 يورو لكل جرعة.

ودعا خبراء الصحة بالحكومة إلى تمديد برنامج التطعيم ليشمل الأولاد ووضعه على أجندة المجلس الصحى الاستشارى للوزارة. وقد نشر بحث جامعة "فو" فى الدورية الطبية البريطانية.

يذكر أن فيروس الورم الحليمى البشرى هو مجموعة من الفيروسات تصل إلى 100 نوع تلحق بالحمض النووى "دى أن أيه" وبعض تلك الأنواع يسبب دمامل جلدية أو حليمات وهو سبب تسمية الفيروس.