"المرور" يضبط 62 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة اعلى الطرق السريعة لتجنب حدوث كوارث مرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 62 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة من بين 250 سائقا، تم إجراء تحليل طبى لهم، بطريق القطامية ووادى النطرون والدائرى وإسكندرية الزراعى والصحراوى والمحور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.