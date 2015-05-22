مدير أمن القليوبية الجديد: لن أسمح بتجاوز من رجال الشرطة تجاه المواطن

أكد اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية الجديد، أن العلاقة بين الشعب والشرطة خط أحمر، وأنه لن يسمح بأى تجاوز أيا كان من رجال وضباط الشرطة تجاه المواطنين، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاى مواطن بدون سابق موعد وبصرف النظر إن كان بسيطا أو مسئولا أو رجل شارع أو سياسيا وبدون موعد أو عقبات أو تعقيدات.

وأضاف: "إن الأولوية عندى للبسطاء أكثر من أى حد تانى" وإن العلاقة بين الشعب والشرطة خط أحمر وإنه لن يسمح بأى تجاوز أيا كان من رجال وضباط الشرطة تجاه المواطنين والمخالف سيعاقب بشدة مهما كان وزنه أو حجمه.

وأوضح مدير الأمن أن الحالة الأمنية فى القليوبية وفى سائر أنحاء المحافظة مرضية تماما، حيث شهدت طفرة كبرى عن الحالة بعد ثورة يناير مباشرة، وقال إن الأمن موجود على الأرض وبكل قوة وعلى كافة الأصعدة من حملات الإزالة ومداهمة الأوكار الإجرامية والأمن السياسى ومراقبة الأسواق والتموين.

وقال مدير الأمن، خلال لقائه بالصحفيين وممثلى وسائل الإعلام، إن المواطن هو محور الأداء الشرطى بهدف توفير الأمن والأمان لكل مواطن حتى يتفرغ للإنتاج ومسيرة الحياة ويتخلص من كل الأخطار التى تحيق به وتتسبب فى زيادة مخاوفه.

وأضاف مدير الأمن، أن الهدف الأول هو تحقيق أقصى معدلات الأمن للمواطن على أرض محافظة القليوبية من خلال حسن استغلال الإمكانات المتاحة مشيرا إلى أن معدلات الأمن والأمان تقفز قفزات جيدة، وتعهد بأن يسعى جاهدا للارتقاء بمستوى الأمن وإرضاء المواطن.

وناشد وسائل الإعلام أن تكون على مستوى المسئولية الوطنية بحيث تكون أداة معاونة لأجهزة الدولة حتى يتم نشر الأمن والأمان بنسبة 100% للتخلص من حالة الانفلات نهائيا مطالب أجهزة الإعلام بكشف أى فساد ونشر أى حقيقة دون تضخيم للحادث ودون إسقاط الضوء على جانب واحد للقضية، مؤكدا سقطة فى وعى الإعلاميين للمشاكل والمخاطر التى تتعرض لها البلاد.

وأوضح مدير الأمن أن جهود أجهزة الشرطة لا تتوقف على مكافحة الجريمة بكل أنواعها بل عليها مسئولية اجتماعية كبيرة من خلال الحلول الاجتماعية لمواجهة المشكلات التى يعانى منها المجتمع المحيط والتدخل لحل الخلافات بالطرق الودية ومحاصرة الخلافات الثأرية بالجلسات العرفية وإرساء الصلح بين كافة أفراد الخصومات بالتعاون مع كبار وعواقل القرى والمدن والعائلات على مستوى المحافظة.