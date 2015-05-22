أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نزع الحشائش وتطهير الترع بالمنيا استعدادا لموسم الزراعة الصيفى

Google+ Print
نزع الحشائش وتطهير الترع بالمنيا استعدادا لموسم الزراعة الصيفى نزع الحشائش وتطهير الترع بالمنيا استعدادا لموسم الزراعة الصيفى
قامت الإدارة العامة للرى غرب المنيا بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش، ضمانا لوصول المياه لنهايات الترع، واستعدادا لموسم الزراعة الصيفى.

وتقوم مديرية الرى بعمل حملة تطهير للترع والمصارف الرئيسية والفرعية لضمان وصول المياه إلى نهايتها منعا لشكاوى المزارعين المستمرة، بالإضافة إلى أن بعض المحاصيل الصيفية تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه ووجود الحشائش وورد النيل يمتص كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها ويجعلها لا تصل إلى نهاية الترع والمصارف.

وكان المزارعون قد تقدموا بكثير من الشكوى بسبب عدم وصول المياه، وتمكنهم من عملية الرى مما يدفعهم إلى اللجوء لآلة الرفع وبأسعار عالية لرى الفدان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365