نزع الحشائش وتطهير الترع بالمنيا استعدادا لموسم الزراعة الصيفى

قامت الإدارة العامة للرى غرب المنيا بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش، ضمانا لوصول المياه لنهايات الترع، واستعدادا لموسم الزراعة الصيفى.

وتقوم مديرية الرى بعمل حملة تطهير للترع والمصارف الرئيسية والفرعية لضمان وصول المياه إلى نهايتها منعا لشكاوى المزارعين المستمرة، بالإضافة إلى أن بعض المحاصيل الصيفية تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه ووجود الحشائش وورد النيل يمتص كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها ويجعلها لا تصل إلى نهاية الترع والمصارف.

وكان المزارعون قد تقدموا بكثير من الشكوى بسبب عدم وصول المياه، وتمكنهم من عملية الرى مما يدفعهم إلى اللجوء لآلة الرفع وبأسعار عالية لرى الفدان.