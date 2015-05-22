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جمعية مرشدى السياحة بالأقصر تدشن مسابقة لحفظ القرآن خلال شهر رمضان

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جمعية مرشدى السياحة بالأقصر تدشن مسابقة لحفظ القرآن خلال شهر رمضان جمعية مرشدى السياحة بالأقصر تدشن مسابقة لحفظ القرآن خلال شهر رمضان
صرح رمضان سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، بأنه تم تدشين مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع جميع حفظة القرآن الكريم، وتحفيز الأطفال والشباب بالمداومة على حفظه أولاً بأول، مؤكدًا على حصول جميع الفائزين على جوائز مالية بمختلف أعمارهم.

وأوضح رمضان سعد الدين أن الجمعية ستستقبل المتقدمين للمسابقة خلال الأيام الماضية، وحتى نهاية الشهر الجارى بمقرها الكائن فى شارع التليفزيون، على أن تبدأ المسابقة أوائل الشهر القادم، ويتم تسليم الجوائز خلال احتفالية فى النصف الأول من شهر رمضان المبارك.
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