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رئيس مجلس الطود بالأقصر: جارى البدء فى أعمال إنشاء أول مدرسة زراعية

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رئيس مجلس الطود بالأقصر: جارى البدء فى أعمال إنشاء أول مدرسة زراعية رئيس مجلس الطود بالأقصر: جارى البدء فى أعمال إنشاء أول مدرسة زراعية
أكد العميد أيمن مدنى، رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة الطود، التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، أنه يجرى البدء فى أعمال إنشاء أول مدرسة زراعية بمدينة الطود جنوب الأقصر، لتصبح أكبر مدرسة زراعية كائنة بشرقى المحافظة.

وأضاف رئيس المجلس المحلى لمدينة الطود، أن الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ستتسلم موقع العمل خلال الأسبوع المقبل الكائن بجوار مدرسة الحسينات، على مساحة 20 فدان، مشيراً إلى أن المدرسة ستخدم أبناء مركزى الطود والبياضية معاً، وستتضمن زراعة القصب والعطور والأعشاب الطبية للتصدير، لافتاً إلى أنها ستعود بنفع كبير على أبناء مركز الطود.

وكانت محافظة الأقصر قد خصصت مساحة للمدرسة الزراعية الثانوية بالأقصر، وتم إدراجها ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للعام 2012 – 2013 إلا أنه لم يتم إنشائها منذ هذا الوقت بسبب عدم توافر اعتمادات مالية.

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