تقرير.. جالاتا سراي ينضم للراغبين في انتداب أحمد حسن كوكا

أفاد تقرير صحفي برتغالي بأن فريق جالاتا سراي التركي أبدى رغبته في ضم اللاعب المصري أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف نادي ريو أفي البرتغالي.

فوفقا لصحيفة (إبولا) البرتغالية فإن الفريق التركي انضم لمجموعة الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع الشاب المصري صاحب الـ22 عاما.

وكان فريقي بنفيكا وسبورتينج لشبونة البرتغاليين قد أبديا رغبتهما في انتداب كوكا بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع ريو أفي الموسم الحالي في الدوري البرتغالي.

وسجل كوكا 15 هدفا في 35 مباراة خاضها مع ريو أفي هذا الموسم، منها 12 في مسابقة الدوري، التي يحتل فيها المركز الخامس بقائمة الهدافين بالتساوي مع مهاجم منتخب الجزائر إسلام سليماني.