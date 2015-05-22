انتقالات – عن صفقة الأهلي المنتظرة.. مدرب دجلة لـ في الجول: لماذا رجب نبيل مدافع يليق بالكبار

هل تعرف الكثير عن رجب نبيل مدافع وادي دجلة الذي يستهدف الأهلي ضمه؟ FilGoal.com يقدم لك بعض المعلومات التي قد توضح لك الكثير عن اللاعب صاحب الـ21 عاما.

FilGoal.com كان قد كشف عن اهتمام الأهلي برجب نبيل. وحمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة كان قد أقر بأن اللاعب تلقى اتصالات من جانب النادي الأحمر.

ويقدم FilGoal.com هذا التقرير الذي سأل فيه أحمد فتح الله مساعد المدرب في الجهاز الفني لوادي دجلة عن قدرات رجب نبيل.

متعدد المواهب

ويقول أحمد فتح الله لـFilGoal.com: "أولا رجب نبيل كان يلعب كظهير أيمن في فترة المدير الفني هاني رمزي".

وتابع "هذا الأمر ساعده كثيرا. وجعله يتطور كلاعب".

وأوضح "الآن رجب يلعب أحيانا كقلب دفاع. وفي أحيان أخرى يشارك كارتكاز في وسط الملعب".

هذا الأمر علم رجب نبيل أن يدافع من خارج منطقة الجزاء. وبالتالي بات أهلا لتنفيذ خطط وادي دجلة في اللعب بدفاع متقدم. وهو الأمر الذي تطبقه أغلب الأندية الكبرى.

رجب نبيل انضم لوادي دجلة والفريق في الدرجة الثانية بعدما تركه إنبي يرحل مجانا. والمدافع اليافع ساعد نادي رجل الأعمال ماجد سامي على الصعود للممتاز. وبحسب فتح الله "مستواه ثابت منذ ذلك الحين".

قوي

وأفصح فتح الله عن المدافع الذي أتى من إلمنيا "رجب قوي. يجيد الضغط وكذلك يقاتل دوما في أرض الملعب".

وأتم فتح الله "رجب نبيل متعدد المواهب وحل لأي معضلة يواجهها المدربين فيما يخص الواجبات والأدوار الدفاعية".