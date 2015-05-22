تنظيم داعش يستولى على بلدة الحسيبة فى الأنبار العراقية

استولى تنظيم داعش على بلدة أخرى فى محافظة الأنبار غربى العراق، بعد أقل من أسبوع من استيلائه على الرمادى عاصمة المحافظة، حسبما قال زعيم عشائرى.

قال الشيخ رافع الفهداوى اليوم الجمعة إن بلدة الحسيبة الصغيرة سقطت ليلا. وأضاف أن الشرطة ومقاتلى العشائر انسحبوا بعد نفاد الذخيرة.

تقع الحسيبة على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقى الرمادي، حيث أزاح مقاتلو تنظيم الدولة، القوات العراقية من طريقهم فى تقدمهم الأكثر أهمية منذ حوالى عام.

تعتزم الحكومة العراقية شن هجوم مضاد فى الأنبار بمشاركة المليشيات الشيعية المدعومة من إيران، والتى لعبت دورا رئيسيا فى دحر تنظيم داعش فى أماكن أخرى من البلاد.

يمكن أن يؤدى وجود المليشيات إلى اشعال التوترات الطائفية فى المحافظة السنية، حيث يتعمق الغضب تجاه الحكومة التى يقودها الشيعة.

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