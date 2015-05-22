التلفزيون السورى: فك حصار المسلحون عن قوات الجيش بمستشفى جسر الشغور

قال التلفزيون السورى إنه تم تحرير الجنود السوريين من داخل مستشفى يحاصره مسلحون فى شمال غرب البلاد فى عملية عسكرية اليوم الجمعة.

وذكر شريط الأخبار فى التلفزيون السورى الرسمى "تحرير أبطال مشفى جسر الشغور." وأضاف أن "القوة المدافعة عن مشفى جسر الشغور الوطنى تنفذ صباح اليوم مناورة تكتيكية بالقوى والوسائط وتتمكن من فك الطوق بنجاح."

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