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اتحاد الجاليات المصرية في ألمانيا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي

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اتحاد الجاليات المصرية في ألمانيا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي اتحاد الجاليات المصرية في ألمانيا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي

اتخذ اتحاد الجاليات المصرية فى ألمانيا،  الاستعدادات اللازمة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح خلال زيارته المرتقبة لألمانيا مطلع شهر يونيو المقبل.

وقالت نهيلة سليم، مديرة المركز الإعلامي والثقافي بمدينة دوسلدورف الألمانية، إن اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا بعث بخطاب احتجاج إلى رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت، عن تصريحاته بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، التى اعتبرتها الجاليات المصرية متسرعة وغير مهنية.

 وأضافت سليم،  أن خطاب اتحاد الجاليات المصرية حمل توقيع جميع رؤساء الجاليات والاتحادات والنوادي المصرية فى دوسلدورف وفرانكفورت وبرلين وميونيخ وهامبورج.

أ ش أ

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