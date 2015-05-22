بالصور..السيطرة على حريق التهم محلات تجارية بمنطقة القيسارية فى أسيوط

سيطرت قوات الدفاع المدنى والإطفاء على حريق شب بعدد من المحال التجارية بمنطقة القيسارية التجارية بمدينة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية امن أسيوط يفيد ورود بلاغ من أصحاب المحال التجارية بمنطقة القيسارية بمدينة أسيوط باندلاع حريق هائل فى عدد من المحال التجارية المتجاورة.

انتقلت نحو 10 سيارات إطفاء وقوات الأمن إلى مكان الحريق وقامت قوات الإطفاء بمحاصرة النيران من مختلف الاتجاهات حتى تمكنت من السيطرة عليها بعد أن التهمت عددا من المحال التجارية بالمنطقة.

وقال أصحاب المحال إن النيران اندلعت من ورشة خشبية كانت مجاورة للمحال الخاصة بهم مشيرين إلى أن التلفيات كبيرة جدا حيث التهمت النيران كل السلع الموجودة فى محالهم ومخازنهم.



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آثار الحريق على المحلات



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أصحاب المحلات يتابعون آثار الحريق



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آثار المياه بالشوارع بعد الإطفاء