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حبس سمسار 4 أيام بتهمة قتل زميله بسبب خلافات مالية فى سفاجا

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حبس سمسار 4 أيام بتهمة قتل زميله بسبب خلافات مالية فى سفاجا حبس سمسار 4 أيام بتهمة قتل زميله بسبب خلافات مالية فى سفاجا
قرر المستشار وليد هارون مدير نيابة سفاجا، أمس الخميس، حبس السمسار قتل سمسارا آخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا، من الرائد إيهاب الدهشان رئيس مباحث قسم سفاجا يفيد قيام سمسار عقارات بقتل سمسار آخر لخلافات على مبالغ مالية دفعها المجنى عليه للجانى مقابل " عربون " لقطعة أرض.

انتقل على الفور، العميد دكتور منتصر عويضة رئيس فرع الأمن العام بالبحر الأحمر، والعقيد صلاح فراج رئيس مباحث المديرية، لمكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى " مصطفى . ش" من محافظة كفر الشيخ صاحب مكتب تسويق عقارى، ومقيم بسفاجا، سدد له المدعو " عطا الله . ص " 35 سنة، ضربة بآلة حادة فوق رأسه لقى حتفه بعدها فى الحال.

وشكل فريق بحث لبيان تفاصيل الواقعة، شارك فيه كل من النقيبين الحسين حلمى ومحمود عفيفى، معاونى مباحث القسم، وتبين من تحريات فريق البحث، أن المجنى عليه، دفع مبلغ 100 ألف جنية للجانى، عربونًا لقطعة أرض، إلا أن الجانى لم يتمكن من إنهاء عملية البيع ولم يرد له أمواله وتهرب منه لفترة طويلة، على إثر ذلك قام المجنى عليه بأخذ إيصالات أمانة على الجانى، فقام الآخر باستدراجه وإقناعه باسترداد أمواله، وأخبره بإحضار إيصالات الأمانة، فقام بضربه على رأسه بآلة حادة مما أودى بحياته فى الحال، وتم إلقاء القبض على القاتل.

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مصر 365