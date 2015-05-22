تنفيذ 411 حكما قضائيا متنوعا وضبط 61 متهما هاربين فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية خلال حملة أمنية برئاسة العقيد محمد دسوقى رئيس المباحث ووكيله الرائد بهاء مغاورى وكيل مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 411 حكمًا متنوعًا منها 231 حكمًا جزئيًا و87 غرامات، 5 أحكام جنائية و35 حكما مستأنفا و45 سايرة.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 61 متهمًا محكومًا عليهم.

تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

>