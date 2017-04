اختيارات محررة الجمال لمكياج ترابي هذا الأسبوع

تُشكّل مستحضرات التجميل جزءاً أساسياً من حياتي، لما لها من قدرة على إضافة الإشراق والثقة إلى إطلالتي. لكن اختيار نوع المكياج المناسب لك ليس بالأمر السهل، إذ إنه يختلف باختلاف لون بشرتك وشكل عينيك. أمّا بالنسبة إلى العطور فهي مرتبطة بشخصيتك التي تريدين إبرازها. إذا كنت حنطيّة اللون، و كانت عيناك عسليتين، وتتميّزين بالجرأة، فتابعي معنا آخر إصدارات مستحضرات التجميل المناسبة لك لتطبيق المكياج الترابي في فصل الصيف:

أسس العناية بالبشرة الحساسة:

تُشكّل التوتّرات الميكانيكيّة للوجه، بالإضافة إلى التعرّض الزائد للأشعة ما فوق البنفسجية، مصادر حقيقيّة للضغط على البشرة، ما يؤدّي إلى تمزقات ميكروية على صعيد النسيج الجلدي، ثم التسبّب بظهور علامات التقدّم البشرة في السنّ. لذلك، أنا لا أستغني عن سيروم يوميّ لعلاج البشرة "أباي روايال" Abeille Royale من غيرلان

مكياج ترابي للعيون العسلية:

تعتبر العيون، أساس المظهر. ولا تكتمل النظرة المشرقة إلا بالمكياج المناسب لها. ولإبراز لون عيني، أضع في أغلب الأحيان ظلالاً باللون البنيّ الحالم باستخدام "أي كولور كواد"Eye Color Quad من توم فورد Tom Ford. ، بالإضافة إلى سحب العين بالكحل الأسود لتكبيرها " زو كوحل بانسيل" The Khol Pencil . ولا أستغني عن طبقات عديدة من ماسكرا " زو ماسكرا باشيون أيس" The Mascara Passioneyes من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana لتطويل الرموش .

مستحضر ثنائي لشفاه جذابة:

تتعرض الشفاه لمشاكل الجفاف إثر التبدلات المناخية، ما يجعلك تحتاجين إلى علاجات خاصّة لترطيبها. إليك البلسم السائل " روج بريان" Rouge Brillant. ، من ديورDior ، الذي يعتني بشفاهك ويمنحها لوناً مثاليّاً مشرقاً، إضافة إلى لمعانه المذهل وقدرته على الثبات لوقت طويل.

