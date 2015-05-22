تحذير من أضرار طلاء الأظافر تتراوح بين السرطان ومشكلات فى الخصوبة

حذر العالم الدكتور ثو كواش من أن المواد الكيماوية الموجودة فى منتجات طلاء الأظافر تحتوى على كيماويات سامة قد يكون لها آثار خطيرة على الصحة.

ونقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن الدكتور كواش الأستاذ بجامعة ستانفورد والطبيب بمعهد الوقاية من السرطان فى كاليفورنيا قوله، إن التعرض لهذه الكيماويات ربما يؤدى إلى الإصابة بسلسلة من المشكلات بدءا من الإصابة بمرض السرطان وحتى وجود مشكلات فى الخصوبة.

وأضاف الطبيب كواش أن منتجات العناية بالأظافر تحتوى على كميات متنوعة من المكونات- العديد منها سام- ومكونات يحتمل أن تكون خطيرة.

وأوضح كواش أن المكونات الكيماوية الموجودة فى هذه المنتجات تتراوح بين مكونات مسببة للسرطان مثل الفورمالديهايد ومكونات تسبب اضطرابات هرمونية لدى مستخدميها.

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