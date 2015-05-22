هل تمثل زيادة نسبة الهيموجلوبين خطورة على صحة الطفل؟

أرسلت قارئة تسأل: طفلتى تعانى من زيادة فى نسبة الهيموجلوبين، فما هى الخطورة التى قد تتعرض لها نتيجة لذلك؟

يجيب عن سؤالها الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلوك الطفل يجيب قائلا: قبل تحديد الخطورة المحتملة لزيادة نسبة الهيموجلوبين، يجب أولا أن تخضع الطفلة لعدد من الفحوصات الشاملة.

كما يجب النظر لعدد آخر من نسب بعض العناصر بالدم، والتى يمكن معرفتها من خلال فحوصات وتحاليل محددة كصورة الدم الكاملة، وأهمها وضع وحالة كرات الدم البيضاء والحمراء، من حيث الشكل والاستدارة والمسافة بين الكرات وبعضها.

مع العلم أن تلك النسبة قد يختلف تقديرها من معمل إلى آخر، وبنسب قليلة، ولذا ننصح السيدة بضرورة استشارة الطبيب المختص، لفحص الطفلة بشكل جيد وإجراء عدد من التحاليل الأخرى الأكثر دقة.

وأيضا لتقيم ما إذا كانت نسبة الزيادة فى الهيموجلوبين تستدعى القلق أم لا، فعلى سبيل المثال ارتفاع تلك النسبة بدرجة أو درجتين، يعد أمرا طبيعيا فى بعض الحالات، ولا يستدعى القلق مطلقا.