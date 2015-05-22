وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و1800 بضائع لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد أليوم لاستقبال السفينة مصر جاز، وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف مصطفى، أن ميناء الادبية يستعد اليوم، لاستقبال السفينة سما وعلى متنها 1800 طن بضائع عامة قادمة من العقبة، والسفينة ستونى لايك قادمة من بورسودان لشحن 35 الف طن فوسفات، والسفينة الحاجة زينب قادمة من الصومال لشحن 8300 طن بضائع عامة، كما يغادر الميناء السفينة شمس وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع متجهة إلى العقبة.

وأشار الى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 239 راكب، والسفينة الحرية وعلى متنها 6 راكب و35 شاحنة، بينما يغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 489 راكب و 14 سيارة و 11 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و 10 راكب.

كما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 479 راكب و75 سيارة و 12 شاحنة وغادر الميناء العبارة امانة وعلى متنها 17 راكب و 16 شاحنة و 5 سيارة .

وقال المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، إن ميناء نويبع يستع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 411 راكب و6 شاحنة و 2 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 24 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 48 راكب و 42 شاحنة.

على جانب اخر، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 385 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و7 شاحنة و4 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 32 شاحنة، والسفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة و45 راكب، وغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 40 راكب و37 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والعبارة ايلة وعلى متنها 240 راكب منهم 43 معتمر و1 باص عمرة و4 سيارة و11 شاحنة.

واستقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 641 راكب و64 سيارة قادمة من ضبا، هذا ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم، مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 88 سائح الى ومن مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص كما شهد الميناء الأمس رحلتى مغادرة و وصول للسفينة و على متنها 171 سائح الى و من مرسى جيبلانى.