انطلاق فعاليات منتدى دافوس بحضور عربى ودولى

انطلقت صباح اليوم الجمعة، في البحر الميت بالأردن، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بحضور عربي ودولي رفيع المستوى.

ومن بين المشاركين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني،ورئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران .

ويشارك في فعاليات المنتدى أكثر من ألف من رجال الأعمال والسياسة والاقتصاد والمحللين والخبراء.

وتناقش جلسات عمل المنتدى الذي يستمر 3 أيام، قضايا المنطقة الاقتصادية والتنموية والشبابية.

وتحمل هذه النسخة من المنتدى عنوان البحث عن إطار إقليمي للازدهار والسلام والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويحاول المجتمعون من مسؤولين وخبراء مناقشة أفكار تواجه التحديات التنموية في المنطقة، وتسليط الضوء على أثر الصراعات الإقليمية وتداعياتها على النمو.