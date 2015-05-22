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بدء كلمة الرئيس السيسى فى منتدى دافوس البحر الميت

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بدء كلمة الرئيس السيسى فى منتدى دافوس البحر الميت بدء كلمة الرئيس السيسى فى منتدى دافوس البحر الميت
بدأت منذ قليل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس البحر الميت).

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل العاصمة الأردنية عمان، أمس الخميس، للمشاركة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى تُعقد تحت عنوان "إيجاد إطار إقليمى للرخاء والسلام عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص".

ويرافق الرئيس السيسى خلال الزيارة كل من سامح شكرى، وزير الخارجية، وشريف إسماعيل، وزير البترول، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأشرف سالمان- وزير الاستثمار.

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