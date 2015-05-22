مرض الانسداد الرئوى المزمن يزيد من خطر الموت لمرضى الرجفان الأذينى

كشفت دراسة علمية حديثة أن مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) يزيد من خطر الموت المرتبط بتوقف القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ضربات القلب الذى يعرف باسم الرجفان الأذينى.

وقال الباحثون عبر الدراسة أنه مع ذلك، فإن مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD) لا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

“COPD” هو مصطلح يستخدم لوصف مرض انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث إن “COPD” هو ثالث سبب رئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن “COPD” هو عامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحديدا بين المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذينى، وفقاً لمؤلف الدراسة الدكتور مايكل دورهيم، وهو أستاذ الرعاية المركزة الحرجة فى جامعة ديوك فى دورهام بولاية نورث كارولاينا.

وأوضح الباحثون أن الرجفان الأذينى هو أحد عوامل الخطر المعروفة للسكتة الدماغية والجلطات الدموية لأنه عندما يصدر القلب دقات غير منتظمة، فإنه يسمح للدم بالتجمع وبالتالى الإصابة بالجلطات.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من “COPD” من كبارا السن، قد يكونوا من المدخنين الحاليين أو السابقين، وبالتالى هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى التى تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بما فى ذلك مرض الشريان التاجي، وفشل القلب والنوبات القلبية.