الرقص يخلصك من الوزن الزائد والاكتئاب

أرسلت قارئة تسال أنها تعانى من زيادة فى الوزن، ولا تستطيع الذهاب للصالات الرياضة وذلك لضيق الوقت، فهل يمكننى أن أمارس الرقص كبديل لممارسة الرياضة؟.

وحول ذلك تجيب الدكتور ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن ممارسة الرياضة من الأشياء التى تساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة داخله، وأيضًا تحافظ على رشاقته وتحد من ظهور الترهلات به وتخلصه من الوزن الزائد، ولذلك يجب أن يصبح أسلوب حياة.

وتتابع د. ريهام، أن ممارسة الرقص فى المنزل لا تقل أهمية عن ممارسة الرياضة، وهناك العديد من الدراسات التى تؤكد أن الرقص أفضل رياضة للجسم بعد المشى لأنه يساعد على تحريك جميع أعضاء الجسم.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن ممارسة الرقص له العديد من الفوائد على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويكسب الجسم الليونة واللياقة، والمواظبة على ممارسته يخلصك من الوزن الزائد، وتقوم بشد وتحسين العضلات، كما أنه يخفف من الشعور بالتوتر والضغوط النفسية ويقى من الإصابة بالاكتئاب.

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