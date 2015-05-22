وزير التعليم: فحص كافة أوراق وتظلمات المعلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى أن أوراق المعلمين الذين انطبقت عليهم الشروط لشغل وظيفة 30 ألف معلم تم فحصها بالكامل، وتبين وجود 350 مؤهلا غير مطابق للتخصص، كما ردت الوزارة على كافة التظلمات وأرسلت الرد للمعلمين، وذلك استعدادا لتلقى مصوغات تعيين المتقدمين فى مديريات التربية والتعليم، فى الأول من يونيو المقبل وحتى العاشر من الشهر نفسه.

وقال الرافعى إن أصحاب المؤهلات التى تبين عدم مطابقتها للتخصص تم استبعادهم وسنأخذ بدلا منهم من الاحتياطى، مضيفا أنه تم الانتهاء أمس الخميس، من فحص التظلمات وإرسال الرد لكل متظلم، موضحا أنه سيتم إتاحة البيانات للمتقدمين ومراجعتها وإبلاغ المديريات التعليمية فى حالة الخطأ بدءا من غد السبت.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة ترتيب المتقدمين من 28 مايو وحتى الثلاثين منه، وسيتم إعلان الترتيب بعد التعديلات والتسكين فى 31 مايو الجارى، وذكر أنه بعد أن يتم قبول مصوغات التعيين للمتقدمين سيتم إرسال المعينين إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين ليتلقوا التدريبات اللازمة لهم.

وأعاد وزير التربية والتعليم التأكيد على أن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم التى أعلنت عنها الوزارة لم يشبها أى فساد، موضحا أنه لم يتم التدخل فى المسابقة عن طريق عنصر بشرى وأن ما تم إعلانه فى مارس الماضى هو ترتيب أولى للنتيجة.

وأضاف أن المتقدمين هم من أدخلوا البيانات بأنفسهم ومن يثبت أنه أدخل معلومة خاطئة عن غير سوء نية يستبعد وهناك إقرارات أخذت بذلك، وأوضح أن الدستور نص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مشيرا إلى أن فئة المعاقين تم تصنيفها خارج المسابقة وفقا لقانون نسبة الـ5% معاقين، وأن هذا القانون يبيح للمعاق أن يعين حتى لو كان تقديره أقل، مختتما حديثه بالقول "إن هدف الوزارة هو حصول كل متقدم على حقه، ولقد تمت المسابقة فى ظل حيادية تامة وشفافية منقطعة النظير".