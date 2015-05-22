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"أبو مازن" يصافح شيمون بيريز على هامش لقاءات منتدى دافوس فى الأردن

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"أبو مازن" يصافح شيمون بيريز على هامش لقاءات منتدى دافوس فى الأردن "أبو مازن" يصافح شيمون بيريز على هامش لقاءات منتدى دافوس فى الأردن
صافح الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن شيمون بيريز الرئيس الإسرائيلى السابق، على هامش مشاركتهما فى منتدى دافوس الاقتصادى، الذى يعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "إيجاد إطار إقليمى للرخاء والسلام عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص"، والذى يفتتحه الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور أكثر من 900 شخص من قادة الأعمال والسياسيين، أبرزهم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وممثلون عن المجتمع المدنى، والمنظمات العالمية، والشباب، والرواد، والإعلاميون من أكثر من 50 دولة.
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